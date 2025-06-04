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13:25, 4 июня 2025Россия

Российские войска заняли Кондратовку

Минобороны: Российские войска заняли Кондратовку в Сумской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт Кондратовка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что операцию по освобождению осуществляли бойцы из подразделения «Север».

По сведениям Минобороны, российские военные также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и центра сил специальных операций Главного разведывательного управления (ГУР) в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотень, Павловка и Великий Прикол Сумской области.

До этого стало известно о взятии под контроль российскими войсками села Старая Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Тогда же удалось нанести поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Тихоновка, Резниковка, Звановка, Северск, Григоровка, Серебрянка, Константиновка, Катериновка и Марково.

Вот это да!
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