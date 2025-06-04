Минобороны: Российские войска взяли под контроль село Редкодуб в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Запад». Военнослужащим также удалось нанести поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов КУпянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Чистоводовка, Волчий Яр, Ольговка и Андреевка.

За сутки украинские войска потеряли до 220 бойцов, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана», немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, танк, пять складов с боеприпасами, а также станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Анклав».

Утром 4 июня репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко сообщил, что ВС России подняли флаг над населенным пунктом в Сумской области. Российский триколор был водружен в селе Водолаги.