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13:24, 4 июня 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в ДНР

Минобороны: Российские войска взяли под контроль село Редкодуб в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Запад». Военнослужащим также удалось нанести поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов КУпянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Чистоводовка, Волчий Яр, Ольговка и Андреевка.

За сутки украинские войска потеряли до 220 бойцов, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана», немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, танк, пять складов с боеприпасами, а также станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Анклав».

Утром 4 июня репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко сообщил, что ВС России подняли флаг над населенным пунктом в Сумской области. Российский триколор был водружен в селе Водолаги.

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