ВС России подняли флаг над населенным пунктом в Сумской области

Репортер Руденко: ВС РФ подняли флаг России над Водолагами в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России подняли флаг над населенным пунктом Водолаги в Сумской области. Об этом сообщает репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко в Telegram.

«Военнослужащие 1443-го мотострелкового полка заняли Водолаги в Сумской области и подняли российский триколор», — написал Руденко.

По его словам, российские подразделения атаковали село с трех направлений. В результате бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли отступить и сдались в плен.

Ранее о взятии данного населенного пункта сообщал российский командир батальона с позывным Мажор. Он уточнил, что ВСУ были разбиты в селе Водолаги за 3-4 дня.