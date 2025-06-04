Российский военный рассказал о тактике освобождения Водолаги

Российские военные полностью освободили Водолаги в Сумской области за 3-4 дня

Российские военные полностью освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области за 3-4 дня. Об этом рассказал командир батальона с позывным Мажор, пишет ТАСС.

По его словам, наступление сразу увенчалось успехом, так как подразделение зашло с трех направлений. Бойцы группировки войск «Север» использовали тактику обхода и охвата — с севера, востока, юго-востока. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли организовать отступление.

«Полностью противник был разбит через 3-4 дня после начала ведения основного этапа наступления», — подчеркнул Мажор.

Ранее Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Андреевки в Сумской области.