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05:27, 4 июня 2025Бывший СССР

Российский военный рассказал о тактике освобождения Водолаги

Российские военные полностью освободили Водолаги в Сумской области за 3-4 дня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные полностью освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области за 3-4 дня. Об этом рассказал командир батальона с позывным Мажор, пишет ТАСС.

По его словам, наступление сразу увенчалось успехом, так как подразделение зашло с трех направлений. Бойцы группировки войск «Север» использовали тактику обхода и охвата — с севера, востока, юго-востока. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли организовать отступление.

«Полностью противник был разбит через 3-4 дня после начала ведения основного этапа наступления», — подчеркнул Мажор.

Ранее Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Андреевки в Сумской области.

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