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16:05, 4 июня 2025Россия

Российских гинекологов начнут специально обучать навыкам убеждения с одной целью

На Урале намерены обучать гинекологов отговаривать женщин от аборта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Урале намерены специально обучать врачей-гинекологов навыкам убеждения с одной целью — отговаривать россиянок от абортов. Об этом заявила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, передает ТАСС.

По словам чиновницы, в регионе планируют запустить обучение врачей-гинекологов, «чтобы они, пообщавшись с будущей матерью, помогли ей сохранить человеческую жизнь».

Министр также привела статистику, согласно которой количество абортов в регионе снизилось более чем на 33 процента за последние четыре года. По итогам 2024 года было зафиксировано 10 тысяч прерываний беременности, в то время как в 2020-м было произведено 15 тысяч абортов.

«Здесь у медиков есть большой ресурс: врачи могут отговорить от аборта. За прошлый год после консультирования порядка 1,5 тысячи женщин приняли решение сохранить беременность», — заключила Савинова.

Ранее Минздрав постановил по-новому отговаривать желающих прервать беременность россиянок. В частности, пациенткам должны рассказать о рисках при медикаментозном аборте, которые могут потребовать завершения процедуры посредством хирургического вмешательства.

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