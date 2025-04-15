Минздрав постановил отговаривать желающих прервать беременность россиянок по-новому

Минздрав расширил список возможных осложнений аборта

Минздрав расширил список возможных осложнений аборта и постановил отговаривать желающих прервать беременность россиянок по-новому, пишет «Коммерсант».

Новый приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Как и прежде, россиянкам должны давать неделю или 48 часов в зависимости от срока беременности на обдумывание и принятие окончательного решения, а также рассказывать об отсутствии медицинских противопоказаний к вынашиванию ребенка и демонстрировать сердцебиение плода.

Кроме того, врачи обязаны рассказать про возможные последствия искусственного прерывания беременности, в том числе бесплодие и хронические воспалительные процессы матки. При этом перечень возможных осложнений для женского организма вследствие аборта пополнился сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком молочной железы и аденомиозом (заболеванием, при котором слизистая оболочка матки разрастается за пределы полости органа).

По новым правилам, пациенткам также должны рассказать о рисках при медикаментозном аборте, которые могут потребовать завершения процедуры посредством хирургического вмешательства.

«Это позволит женщинам принимать осознанные решения о репродуктивном здоровье, основываясь на научно обоснованных данных и с учетом возможных последствий для организма», — объяснила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Ранее в России захотели сузить перечень показаний для проведения аборта. В частности, из показаний хотят исключить почти все психические заболевания. Аборты при них предлагается делать только при наличии тяжелых и стойких проявлений — например, при шизофрении.