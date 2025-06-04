Российский бизнес пожаловался на падение спроса

В РСПП заявили о снижении спроса на товары и услуги российского бизнеса

В первом квартале текущего года в России выросла доля компаний, называющих ключевым ограничением для своей работы снижение спроса на товары и услуги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Если в конце 2024 года эту причину называли главной только 19 процентов компаний, то теперь — 38,4 процента, отметили в РСПП. В прошлом году спрос они больше оценивали как стабильный, в этом — как ухудшившийся.

Среди других причин, затрудняющих их работу, компании называют недоступность заемных средств и нехватку оборотных. Около трети из них жалуются на неплатежи от контрагентов.

При этом на внешние ограничения российский бизнес стал сетовать немного реже, пишет издание. Если в последнем квартале 2024-го об отрицательном влиянии западных санкций упоминали 14 процентов опрошенных, то теперь — 12,8 процента. Количество жалоб на валютную нестабильность также снизилось — с 21 процента до 17,4 процента.

По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, трудности со сбытом наблюдаются на фоне сжавшегося из-за высокой ключевой ставки спроса. Особенно это заметно в сфере туризма, ресторанного бизнеса и торговли, указал он.

Ранее стало известно, что россияне стали реже покупать автомобили премиум-класса. По данным агентства «Автостат», реализация таких машин в первом квартале снизилась на девять процентов, до 115 единиц. Особенно заметное падение произошло в марте.