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16:57, 11 апреля 2025Экономика

Россияне стали реже покупать премиум-автомобили

«Автостат»: Продажи новых премиум-автомобилей в России упали на 9 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В первом квартале 2025 года продажи новых премиум-автомобилей в России упали. Россияне стали покупать этот вид транспорта на девять процентов реже, со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает РИА Новости.

Продажи машин премиум-класса снизились до 115 единиц. При этом в январе продажи в этом сегменте выросли на 35 процентов в сравнении с показателями 2024-го. В феврале показатели год к году остались неизменными, а в марте сегмент рухнул на 30 процентов.

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По словам автоэксперта и партнера «Автостата» Игоря Моржаретто, примерно треть российских водителей не торопится менять автомобиль, надеясь на возвращение известных иностранных брендов. Большое количество людей с синдромом «ждунов» — одна из причин, по которым спрос на автомобили падает. Определенная категория потребителей решила временно отказаться от покупки автомобиля и вложить средства в депозиты, пользуясь выгодными банковскими ставками, пока не вернутся европейские и корейские марки.

С начала года суммарные объемы продаж автомобилей белорусско-китайского концерна Belgee («БелДжи») выросли в России на 46 процентов в годовом выражении. Реализация машин концерна (38 процентов акций принадлежит китайскому автогиганту Geely) в РФ достигла отметки 6245 единиц. Для сравнения: в январе-марте 2024-го в России продали 4260 экземпляров. Таким образом, за 12 месяцев показатель увеличился почти на 2000 единиц, отметили в пресс-службе компании.

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