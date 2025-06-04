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19:33, 4 июня 2025Моя страна

Российский дизайнер захотел создавать особенную одежду для ветеранов СВО

Дизайнер из Екатеринбурга Дмитрий Шишкин создаст одежду для ветеранов СВО
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Генеральный директор компании «Портновская мануфактура Shishkin» и создатель бренда Putin Team Дмитрий Шишкин из Екатеринбурга захотел создавать особенную одежду для ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru.

Во время пресс-тура по своей фабрике Шишкин рассказал, что в настоящий момент команда работает над массовым производством. При этом он отметил, что одежда будет создаваться не только для возвращающихся с фронта бойцов, но и для всех людей с ограниченными возможностями. «Даже до СВО, по статистике, около 10 миллионов людей в России имели либо протезы, либо инвалидность», — подчеркнул Шишкин.

По словам дизайнера, массовый выпуск одежды запланирован на июль. Кроме того, его команда готовится в ближайшее время запустить производство коллекции в цветах георгиевской ленты.

Ранее глава Калининского района в Челябинске Сергей Колесник рассказал, что в городе на территории Областной клинической больницы №3 решили построить храм в честь врачей-героев.

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