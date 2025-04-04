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18:42, 4 апреля 2025Моя страна

Храм в честь врачей-героев построят в Челябинске

В Челябинске на территории больницы решили построить храм в честь врачей-героев
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Глава Калининского района в Челябинске Сергей Колесник рассказал, что в городе на территории Областной клинической больницы №3 решили построить храм в честь врачей-героев. Об этом глава администрации заявил в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что здание для богослужения возведут в память о докторах, которые отдали жизни в борьбе с COVID-19 и при выполнении задач в зоне СВО. По его словам, идея принадлежит главврачу клиники Михаилу Вербитскому. Уточняется, что храму присвоят имя святого Русской православной церкви медика Евгения Боткина.

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«Они [врачи] не отступили перед лицом смертельной угрозы и продолжили бороться за жизни пациентов, пожертвовав собственными. Их самоотверженность и преданность избранному делу вызывают искреннее восхищение и заслуживают глубокого уважения», — написал Колесник.

Он также подчеркнул, что в разгар пандемии инфекционный корпус упомянутой больницы был ключевым госпиталем в регионе. Глава Калининского района уточнил, что проект начал переходить в активную фазу и вскоре появится площадка для закладки фундамента.

Ранее в апреле сообщалось, что на российском храме на Пасху впервые появятся проекции икон.

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