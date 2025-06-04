Российский капитан допустил удар «Орешником» по Украине в ответ на теракты

Капитан первого ранга Дандыкин: РФ может ударить «Орешником» по Украине внезапно

Россия может ответить на теракты со стороны Украины ударом баллистической ракеты средней дальности «Орешник», однако сделает это неожиданно для Киева. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он допустил, что атака будет проведена не в качестве мести, а как часть плановой военной операции. Чем, когда и как будет нанесен удар — определит руководство страны, подчеркнул Дандыкин. По мнению военного, это сильно подорвет боевые возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед операциями, направленными против российских территорий. «Если и применим «Орешник», то неожиданно для Украины. И мы можем сделать это неожиданно», — сказал капитан первого ранга.

Дандыкин добавил, что положение на поле бое складывается не в пользу украинских войск. «Отсюда все эти акции. ВС РФ продвигаются везде. И помните, что у России установка — беречь и своих бойцов, и украинское гражданское население, в отличие от киевских террористов», — заключил офицер запаса.

Ранее аналитики назвали главные цели для вероятного удара ракеты «Орешник». Прежде всего, по их мнению, могут быть атакованы производства по сборке крылатых ракет и беспилотников из зарубежных запчастей — завод «Артем» и ГП «Антонов» в Киеве. Кроме того, к числу потенциальных объектов эксперты также отнесли заводы «Радиус» и «Микроприбор».