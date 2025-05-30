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10:04, 30 мая 2025Бывший СССР

Стали известны главные цели для удара российским «Орешником» на Украине

После запуска на Украине производства дальнобойного оружия РФ применит «Орешник»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После недавнего заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о готовности вложиться в украинский проект по производству дальнобойного оружия для России наступает идеальное время для использования дальнобойной ракеты «Орешник». О четырех главных целях для российского вооружения порассуждали аналитики Telegram-канала «Военная хроника».

По их мнению, прежде всего под удар попадут украинские производства по сборке крылатых ракет из зарубежных запчастей. К ним относятся предприятия по сборке беспилотника «Лютый» и его аналогов — завод «Артем» и ГП «Антонов» в Киеве.

К числу потенциальных целей эксперты также отнесли заводы «Радиус» (Киев) и «Микроприбор» (Днепропетровск)». Притом подчеркивается, что для успешного результата атака Вооруженных сил России по оборонным предприятиями противника должна быть комбинированной. В ней следует задействовать ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал», а также уже широко известные дроны «Герань».

Ранее в России заявили, что Москва может ответить на немецкие ракеты Taurus ударами собственного «Орешника».

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