Стали известны главные цели для удара российским «Орешником» на Украине

После запуска на Украине производства дальнобойного оружия РФ применит «Орешник»

После недавнего заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о готовности вложиться в украинский проект по производству дальнобойного оружия для России наступает идеальное время для использования дальнобойной ракеты «Орешник». О четырех главных целях для российского вооружения порассуждали аналитики Telegram-канала «Военная хроника».

По их мнению, прежде всего под удар попадут украинские производства по сборке крылатых ракет из зарубежных запчастей. К ним относятся предприятия по сборке беспилотника «Лютый» и его аналогов — завод «Артем» и ГП «Антонов» в Киеве.

К числу потенциальных целей эксперты также отнесли заводы «Радиус» (Киев) и «Микроприбор» (Днепропетровск)». Притом подчеркивается, что для успешного результата атака Вооруженных сил России по оборонным предприятиями противника должна быть комбинированной. В ней следует задействовать ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал», а также уже широко известные дроны «Герань».

Ранее в России заявили, что Москва может ответить на немецкие ракеты Taurus ударами собственного «Орешника».