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07:52, 4 июня 2025Силовые структуры

Российского миллиардера обвинили в попытке организовать расправу над госслужащим

Миллиардера Цимбаева обвинили в попытке организовать убийство в 2003 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Следователи предъявили обвинение миллиардеру и одному из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерию Цимбаеву в попытке организовать расправу в 2003 году. Об этом сообщает ТАСС

Цимбаев будет под стражей до 11 сентября. Еще один фигурант этого дела — Олег Рамазанов --, который считается посредником и заказчиком других преступлений, также арестован.

По версии следствия, в 2003 году миллиардер нанял членов банды и бывших сотрудников СОБР «Рысь» для реализации расправы над бывшим советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным.

Ранее Московский областной суд поставил точку в деле о заказной расправе над директором подмосковного торгового центра (ТЦ) «Все» Николаем Леоновым.

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