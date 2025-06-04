Российского миллиардера обвинили в попытке организовать расправу над госслужащим

Миллиардера Цимбаева обвинили в попытке организовать убийство в 2003 году

Следователи предъявили обвинение миллиардеру и одному из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерию Цимбаеву в попытке организовать расправу в 2003 году. Об этом сообщает ТАСС

Цимбаев будет под стражей до 11 сентября. Еще один фигурант этого дела — Олег Рамазанов --, который считается посредником и заказчиком других преступлений, также арестован.

По версии следствия, в 2003 году миллиардер нанял членов банды и бывших сотрудников СОБР «Рысь» для реализации расправы над бывшим советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным.

Ранее Московский областной суд поставил точку в деле о заказной расправе над директором подмосковного торгового центра (ТЦ) «Все» Николаем Леоновым.