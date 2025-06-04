«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в распахнутом халате

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», показала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя спортсменка поделилась серией снимков с путешествия в Европу. Так, на одном размещенном кадре Брюэр предстала в распахнутом белом халате и продемонстрировала на камеру бикини, оформленное красным абстрактным принтом. При этом она позировала с собранными в аккуратную прическу волосами и нейтральным макияжем.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под публикацией. «Ты такая красивая и великолепная», «Ослепительно», «Шикарная женщина», «Европейское лето тебе очень идет», «Восхитительное фото», — писали они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети также называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном купальнике на катере.