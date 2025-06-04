Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:31, 4 июня 2025Ценности

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в распахнутом халате

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», показала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя спортсменка поделилась серией снимков с путешествия в Европу. Так, на одном размещенном кадре Брюэр предстала в распахнутом белом халате и продемонстрировала на камеру бикини, оформленное красным абстрактным принтом. При этом она позировала с собранными в аккуратную прическу волосами и нейтральным макияжем.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под публикацией. «Ты такая красивая и великолепная», «Ослепительно», «Шикарная женщина», «Европейское лето тебе очень идет», «Восхитительное фото», — писали они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети также называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном купальнике на катере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

    Дважды сбившего байкера «мажора на Rolls-Royce» арестовали

    Мостовой обиделся на слова Мостового

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в распахнутом халате

    В Молдавии испугались российских военных в Приднестровье

    В Финляндии заявили о презрении к администрации Зеленского

    Раскрыта тайна знаменитого клада, который искали 31 год. Почему ради него люди разорялись, теряли семьи и сходили с ума?

    Стало известно о проблемах с психикой у похищенного в Москве бизнес-тренера

    Трамп снова выложил пост о Путине

    Захарова предложила «снявшему шляпу» перед Киевом министру снять что-нибудь еще

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости