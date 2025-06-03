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21:36, 3 июня 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в микробикини на катере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном купальнике на катере. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась снимком с отдыха на острове Санта-Каталина, Калифорния. Так, спортсменка была запечатлена в черных кожаных вьетнамках и бикини, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и микроплавок. Бикини оформлено ярким принтом и белыми завязками на талии.

Ранее сообщалось, что папарацци сняли звезду с самыми идеальными в мире ягодицами в откровенном купальнике во время отдыха на яхте. Тогда в объективы уличных фотографов попала британская телеведущая Майя Джама.

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