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21:14, 3 июня 2025Мир

В Белом доме высказались о возможности ужесточения санкций против России

Белый дом: Трамп держит санкции против России в арсенале на случай необходимости
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп пока не хочет ужесточать антироссийские санкции, однако этот инструмент находится у него в арсенале на тот случай, если его применение станет необходимым. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ее цитирует ТАСС.

«Он предусмотрительно держит этот инструмент в своем арсенале на случай необходимости», — сказала Ливитт.

Чиновник отметила, что Трамп по-прежнему надеется на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он приветствует прогресс, достигнутый сторонами в ходе переговоров. «В прошлом году в это время было невозможно представить, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры, и только благодаря настойчивости и решительности президента [Трампа] добиться прекращения этой войны эти страны встретились вчера», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Сенат США обсуждает законопроект об ужесточении санкций против России.

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