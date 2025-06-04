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14:26, 4 июня 2025Бывший СССР

СБУ предъявила обвинения двум судьям из России за приговор бойцам «Азова»

СБУ заочно предъявила обвинения двум судьям из РФ за приговор бойцам «Азова»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения двум судьям из России Константину Простову и Сергею Образцову за приговор бойцам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба СБУ.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Простову и Образцову о подозрении», — говорится в публикации.

В спецслужбе заявили, что будут предпринимать комплексные меры, чтобы найти судей. Отмечается, что речь идет о приговорах, вынесенных бойцам националистического батальона в 2024 году по делам о совершении военных преступлений. Украинские националисты тогда получили по 18 лет лишения свободы.

В мае 2025 года 24-летнего бойца «Азова» Дмитрия Кучерявого приговорили к 29 годам лишения свободы за обстрел домов в Донецкой народной республике (ДНР). Как установил суд, в марте 2022 года Кучерявый вместе с сослуживцами обстрелял из минометов село Бердянское.

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