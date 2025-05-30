Боевика батальона «Азов» приговорили к длительному сроку за обстрел домов в ДНР

В ДНР суд приговорил боевика батальона «Азов» к 29 годам за обстрел домов

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил боевика батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) 24-летнего Дмитрия Кучерявого к 29 годам за обстрел домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Он признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2022 года Кучерявый вместе с сослуживцами обстрелял из минометов село Бердянское в ДНР. В результате супружеская пара смогла укрыться от осколков, были повреждены три дома. Суд приговорил его к 29 годам и 4 месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России осудят расправившегося с мирными жителями в Мариуполе снайпера батальона «Азов».

