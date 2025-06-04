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19:16, 4 июня 2025Мир

Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

СБ России: Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу обсудили ситуацию вокруг Украины и подвиг корейских воинов при освобождении Курской области, а также поговорили о восстановлении региона. Об этом заявили в СБ РФ, сообщает ТАСС.

«Состоялся обстоятельный диалог по широкому кругу проблем международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и перспективы развития двусторонних отношений между Россией и КНДР», — отметили в российском Совбезе.

Отмечается, что были рассмотрены конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов, внесших значительный вклад в освобождение региона. Шойгу и Ким Чен Ын также обсудили перспективы восстановления Курской области.

Ранее МИД Северной Кореи раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна. В ведомстве подчеркнули, что военное сотрудничество КНДР и России осуществляется согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и Уставу ООН.

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