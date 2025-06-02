МИД Северной Кореи раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

МИД КНДР счел нарушением суверенитета доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Министерство иностранных дел (МИД) КНДР сочло провокацией и нарушением принципа суверенного равенства государств доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций, посвященный сотрудничеству Москвы и Пхеньяна. Соответствующее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Начальник управления по внешней политике МИД Северной Кореи указал, что доклад был сфабрикован, а сама группа не имеет легитимных оснований для существования, так как ее цель нарушает принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

«Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР, (...) и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их безрассудные действия повлекут», — подчеркивается в заявлении. В Пхеньяне добавили, что все одиннадцать стран-членов группы враждебны по отношению к Северной Корее и РФ.

В Пхеньяне отметили, что военное сотрудничество КНДР и России осуществляется согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и Уставу ООН. В МИД КНДР также выразили уверенность, что «происки враждебных сил не окажут никакого влияния» на взаимодействие между самостоятельными суверенными государствами.

Ранее Россия и Китай обратились к другим государствам с призывом отказаться от силового давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). РФ и КНР также выразили готовность внести вклад в урегулирование проблем на полуострове и достижение долгосрочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.