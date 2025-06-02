Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:14, 2 июня 2025Мир

МИД Северной Кореи раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

МИД КНДР счел нарушением суверенитета доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Micha Brändli / Unsplash

Министерство иностранных дел (МИД) КНДР сочло провокацией и нарушением принципа суверенного равенства государств доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций, посвященный сотрудничеству Москвы и Пхеньяна. Соответствующее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Начальник управления по внешней политике МИД Северной Кореи указал, что доклад был сфабрикован, а сама группа не имеет легитимных оснований для существования, так как ее цель нарушает принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

«Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР, (...) и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их безрассудные действия повлекут», — подчеркивается в заявлении. В Пхеньяне добавили, что все одиннадцать стран-членов группы враждебны по отношению к Северной Корее и РФ.

Материалы по теме:
«Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области
«Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области
28 апреля 2025
«Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них
«Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них
30 апреля 2025

В Пхеньяне отметили, что военное сотрудничество КНДР и России осуществляется согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и Уставу ООН. В МИД КНДР также выразили уверенность, что «происки враждебных сил не окажут никакого влияния» на взаимодействие между самостоятельными суверенными государствами.

Ранее Россия и Китай обратились к другим государствам с призывом отказаться от силового давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). РФ и КНР также выразили готовность внести вклад в урегулирование проблем на полуострове и достижение долгосрочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы

    МИД Северной Кореи раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

    Дачникам рассказали о способах борьбы с частой проблемой томатов

    Водителям дали советы по подготовке авто к длительному путешествию

    Мужчина изощренно отомстил мешавшему ему обедать начальнику

    Стал известен новый президент Польши

    Пьяный россиянин попытался изнасиловать дочь в день смерти ее матери

    Пожизненно осужденный террорист захотел перевестись в Чечню

    Многодетным родителям захотели устроить дополнительный отпуск

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Японии фразой «хочу такую же старость»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости