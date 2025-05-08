Россия и Китай сделали заявление по КНДР

Россия и Китай призвали другие страны отказать от давления на КНДР

Россия и Китай обратились к другим государствам с призывом отказаться от силового давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом говорится в Совместном заявлении двух стран о дальнейшем углублении сотрудничества в ознаменовании 80-летнего юбилея Победы, опубликованном на сайте Кремля.

Как следует из текста, Россия и Китай призывают «соответствующие государства» отказаться от односторонних санкций и силового давления, а также от курса на милитаризацию Северо-Восточной Азии и провоцирование там конфронтации, предприняв шаги по разрядке напряженности на Корейском полуострове.

«Стороны убеждены, что обязательным условием для урегулирования проблем Корейского полуострова является взаимное уважение суверенитета и сбалансированный учет национальных интересов вовлеченных государств», — говорится в заявлении.

Россия и Китай также выразили готовность внести вклад в урегулирование проблем на полуострове и достижение долгосрочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Ранее Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

