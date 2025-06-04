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06:18, 4 июня 2025Мир

Шойгу по поручению Путина приехал в КНДР

Шойгу по поручению Путина прилетел в Пхеньян
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу . Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Пхеньян по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС.

В стране у Шойгу запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В пресс-службе аппарата Совбеза рассказали агентству, что они обсудят «реализацию некоторых пунктов» Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и международные вопросы, включая ситуацию на Украине.

Кроме того, в ходе визита Шойгу планируется «увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области», говорится в публикации.

До этого Шойгу приезжал в КНДР в марте. Тогда он передал Ким Чен Ыну послание с наилучшими пожеланиями от Путина. Секретарь Совета безопасности также заявил лидеру КНДР, что Москва подтверждает «безусловную готовность» следовать положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном.

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