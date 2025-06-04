Шойгу по поручению Путина приехал в КНДР

Шойгу по поручению Путина прилетел в Пхеньян

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Пхеньян по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС.

В стране у Шойгу запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В пресс-службе аппарата Совбеза рассказали агентству, что они обсудят «реализацию некоторых пунктов» Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и международные вопросы, включая ситуацию на Украине.

Кроме того, в ходе визита Шойгу планируется «увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области», говорится в публикации.

До этого Шойгу приезжал в КНДР в марте. Тогда он передал Ким Чен Ыну послание с наилучшими пожеланиями от Путина. Секретарь Совета безопасности также заявил лидеру КНДР, что Москва подтверждает «безусловную готовность» следовать положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном.