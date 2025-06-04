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15:36, 4 июня 2025Мир

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Посольство России в Пхеньяне сообщило, что Шойгу встретился с Ким Чен Ыном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал « Посольство России в КНДР»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство России в Пхеньяне.

«Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы (...) состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове», — говорится в публикации.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы сотрудничества в различных областях, а сама встреча прошла «в обстановке товарищеского взаимопонимания». В посольстве сообщили, что после ее окончания Шойгу вылетел в Россию.

Ранее стало известно, что Шойгу прилетел в Пхеньян по поручению президента России Владимира Путина.

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