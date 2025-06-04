Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 4 июня 2025Россия

Стало известно о смерти сенатора Совфеда

Родственники сообщили о смерти сенатора Совфеда Сахаровой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Совет Федерации

Родственники сенатора Совфеда от Мурманской области Татьяны Сахаровой сообщили о ее смерти. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Как стало известно, сердце Сахаровой остановилось 4 июня. «Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах», — говорится в публикации.

С октября 2021 года Сахарова представляла в Совфеде законодательную власть Мурманской области. Сенатор являлась зампредом комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Перед назначением в Федеральное Собрание работала депутатом Мурманской областной думы.

Ранее сообщалось о смерти 73-летнего депутата Госдумы и бывшего мэра Уфы Павла Качкаева. В связи с произошедшим 13 мая нижняя палата парламента досрочно прекратила его полномочия.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    В Чечне прояснили судьбу увезенного на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренера

    Российское «Бюро 1440» запустит до 900 спутников

    Артемий Лебедев передал привет двум иноагентам

    Раскрыт самый дешевый город России для поездок на длинные выходные в июне

    ФСБ задержала двух наблюдавших за черноморскими военными украинских агентов

    США предостерегли Британию и Францию от признания Палестины

    Гай Германика назвала звезду «Мастера и Маргариты» серой бездарной мышью

    В российском госучреждении предотвратили теракт

    В России мать рожденного с синяком на все лицо ребенка обвинила в его травмах медиков

    В СПЧ порассуждали о «бородачах выше законов» после похищения бизнес-тренера в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости