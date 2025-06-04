Стало известно о смерти сенатора Совфеда

Родственники сообщили о смерти сенатора Совфеда Сахаровой

Родственники сенатора Совфеда от Мурманской области Татьяны Сахаровой сообщили о ее смерти. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Как стало известно, сердце Сахаровой остановилось 4 июня. «Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах», — говорится в публикации.

С октября 2021 года Сахарова представляла в Совфеде законодательную власть Мурманской области. Сенатор являлась зампредом комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Перед назначением в Федеральное Собрание работала депутатом Мурманской областной думы.

Ранее сообщалось о смерти 73-летнего депутата Госдумы и бывшего мэра Уфы Павла Качкаева. В связи с произошедшим 13 мая нижняя палата парламента досрочно прекратила его полномочия.