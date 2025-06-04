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11:19, 4 июня 2025Культура

Стало известно о тяжелой болезни одного из основателей группы «Аквариум»

Гребенщиков заявил, что сооснователь группы «Аквариум» Гуницкий очень болен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анатолий Гуницкий

Анатолий Гуницкий. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Один из основателей группы «Аквариум» Анатолий «Джордж» Гуницкий болен. Об этом заявил уехавший из России после начала специальной военной операции музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом), его цитирует «Газета.ру».

«Все, кто может, пожалуйста, помолитесь за Джорджа. Он очень болен», — сообщил музыкант. При этом он не стал раскрывать подробности состояния коллеги.

Ранее Борис Гребенщиков заявил, что материально помогал украинской больнице. По его словам, он профинансировал один из госпиталей в Киеве совместно со своими западными коллегами.

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