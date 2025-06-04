Стало известно о тяжелой болезни одного из основателей группы «Аквариум»

Один из основателей группы «Аквариум» Анатолий «Джордж» Гуницкий болен. Об этом заявил уехавший из России после начала специальной военной операции музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом), его цитирует «Газета.ру».
«Все, кто может, пожалуйста, помолитесь за Джорджа. Он очень болен», — сообщил музыкант. При этом он не стал раскрывать подробности состояния коллеги.
Ранее Борис Гребенщиков заявил, что материально помогал украинской больнице. По его словам, он профинансировал один из госпиталей в Киеве совместно со своими западными коллегами.