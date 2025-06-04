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11:07, 4 июня 2025Моя страна

Старинные артефакты нашли в России

В Красноярске раскопали артефакт конца XIX века
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

Артефакты конца XIX века нашли археологи на берегу острова Татышев в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал «ГрадВестник».

Уточняется, что раскопки ведут специалисты ООО «Красноярская геоархеология».

«В конце XIX — начале XX веков берег Татышев был одним из мест отдыха у молодых людей и дам. Здесь устраивали пикники на свежем воздухе. И, конечно, часто теряли какие-то вещи в траве. Например, мы нашли пробитую пуговицу от мундира. Обнаружили и женскую пуговицу, явно авторской работы. Еще из находок увольнительный жетон, его владелец защищал Владивостокскую крепость», — рассказал Александр Тарасов, сотрудник ООО «НПО АПИ».

Работы уже подходят к концу, затем другая компания займется укреплением берега.

Ранее сообщалось, что необычный артефакт нашли археологи в ходе раскопок в Тыве — он оказался похож на смартфон и якобы мог использоваться для связи с внеземной цивилизацией. Такому каменному изделию, которое нашли в некрополе Ала-Тей, около 2100 лет. Внешне оно напоминает телефон, на его поверхности также присутствуют вкрапления из драгоценных камней.

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