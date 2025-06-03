Археологи нашли в России древний «смартфон» для связи с пришельцами

В Тыве нашли артефакт для связи с внеземной цивилизацией

Необычный артефакт нашли археологи в ходе раскопок в Тыве — он оказался похож на смартфон и якобы мог использоваться для связи с внеземной цивилизацией. Об этом сообщает «Интересная Россия».

Такому каменному изделию, которое нашли в некрополе Ала-Тей, около 2100 лет. Внешне оно напоминает телефон, на его поверхности также присутствуют вкрапления из драгоценных камней.

Ученые предположили, что каменным «смартфоном» пользовались вожаки племен в качестве связи с соседними поселениями и даже внеземными силами. Уфологи, помимо этого, сообщили, что с помощью данного предмета люди, возможно, передавали световые сигналы, которые напоминали азбуку Морзе. Тогда же драгоценные камни на поверхности «гаджета» начинали светиться в четкой последовательности — все благодаря «мощной поляризации магнитного поля».

«Такое магнитное воздействие на расстоянии недостижимо даже для современных технологий. Все это говорит о том, что создатели обладали знаниями, далеко превосходящими человеческие возможности того времени», — указал уфолог Игорь Кравцов.

В то же время раскопки в некрополе Ала-Тей продолжаются. Ученые надеются найти новые артефакты, которые объяснят предназначение необычного каменного «смартфона».

Ранее в Тыве также отыскали загадочное золото скифов. Находки были сделаны в ходе раскопок на месте Туннуг-1 — одного из самых ранних и больших царских захоронений скифской эпохи.