Медведчук: Украина лишилась будущего из-за Зеленского

Украина лишилась будущего из-за Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, это произошло из-за того, что Зеленский проигрывает на фронте и в дипломатии. В свою очередь, отмечает Медведчук, Россия приближает момент истины. Причина этого — наличие у Москвы четких стратегических целей.

Медведчук также заявил, что Украина начала признавать территориальные потери. «Зеленский признал, что великого полководца из него не вышло», — резюмировал политик.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что его страну пригласили на саммит НАТО. «У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — отметил он.