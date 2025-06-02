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23:02, 2 июня 2025Бывший СССР

Зеленский сделал заявление об участии Украины в саммите НАТО

Зеленский: Украину пригласили на саммит НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что его страну пригласили на саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге. Видео с соответствующим заявлением было опубликовано в Telegram-канале политика.

«У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — отметил Зеленский.

По его словам, глава МИД Украины Андрей Сибига «сейчас будет вместе с коллегами разговаривать насчет инфраструктуры и какие могут быть результаты этого саммита в Гааге».

Ранее политолог Александр Камкин рассказал, что Владимир Зеленский, скорее всего, пропустит следующий саммит стран НАТО в июне из-за тяжелых отношений с США. По его мнению, Европа не захочет приглашать Зеленского, чтобы окончательно не испортить отношения с Вашингтоном.

В мае Владимир Зеленский высказался о возможном вступлении страны в НАТО после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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