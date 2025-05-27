Зеленскому предрекли отказ в приглашении на саммит НАТО

Политолог Камкин: Саммит НАТО будет, но без Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, пропустит следующий саммит стран НАТО в июне из-за тяжелых отношений с США, считает политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Скорее всего, Зеленского на саммите НАТО не будет. Возможно, США пришлет не самых высших лиц, может быть министра обороны [Пит Хегсет] или Марка Рубио [госсекретарь США] максимум, но в любом случае саммит состоится, даже пускай в несколько урезанном формате», — сказал Камкин.

По его мнению, Европа не захочет приглашать Зеленского, чтобы окончательно не испортить отношения с США. Он не исключил, что если недовольство президента США Дональда Трампа Зеленским будет нарастать, то возможен ультиматум: или Трамп, или Зеленский присутствуют на саммите.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщила, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте хочет, чтобы ежегодный саммит НАТО в июне был коротким и приятным, чтобы не допустить открытого раскола по вопросу Украины.

Как отмечает издание, две вещи могут затруднить задачу для Рютте. Во-первых, президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, примет участие в саммите, находится в противоречиях с союзниками по поводу будущего Украины. Во-вторых, сама Украина хочет вступить в НАТО, чему Трамп противостоит.