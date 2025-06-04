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20:48, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Светлана Бондарчук назвала город в США бомжатником

Журналистка Бондарчук заявила, что Сан-Франциско в США казался ей небезопасным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Известная российская журналистка и модель Светлана Бондарчук заявила, что город Сан-Франциско в США казался ей небезопасным. Об этом она порассуждала в интервью журналистке Саше Сулим, доступном на YouTube.

Бондарчук рассказала, что часто летала в США, а именно в Лос-Анджелес, так как в американской киношколе учился ее старший сын Сергей. Она уточнила, что иногда ездила и в Сан-Франциско. «Сан-Франциско на фоне Лос-Анджелеса казался прям бомжатником каким-то. Красивым городом, феноменальным, но каким-то небезопасным», — поделилась она впечатлениями. Ведущая добавила, что позднее и Лос-Анджелес стал таким.

Журналистка предположила, что города изменились из-за того, что в них легализовали употребление наркотиков.

Ранее Бондарчук рассказала о трудностях развода. Она призналась, что не могла расстаться с бывшим супругом, так как он стал для нее родным человеком.

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