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04:04, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Телеведущая поставила политика на место в прямом эфире и восхитила зрителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Сюзанна Рид

Сюзанна Рид. Фото: Wiktor Szymanowicz / Globallookpress.com

Ведущая шоу «Доброе утро, Великобритания» (Good Morning Britain) Сюзанна Рид поставила на место британского политика и члена парламента Роберта Дженрика в прямом эфире. Ее поступок восхитил зрителей, передает издание The Mirror.

В эфире программы обсуждалось видео, на котором Дженрик спорил с пассажирами лондонского метро из-за безбилетного проезда. В ролике мужчина на эскалаторе намекнул, что у него есть нож, чтобы отпугнуть политика.

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Рид обратила внимание на то, что Дженрик не сообщил в полицию о пассажире с ножом. «Кто-то в лондонском метро сказал вам, что у него с собой нож, а вы не рассказали об этом полиции», — возмутилась телеведущая.

После того, как Дженрик попытался уйти от прямого ответа, Рид отметила, что политику стоило поступить по-другому в этой ситуации.

Реакция телеведущей привела зрителей в восторг. Многие похвалили ее поступок. «Вот почему в стране такой бардак. Наши лидеры понятия не имеют о делах. Абсолютно отвратительно. Больше озабочены уклонением от оплаты проезда, чем жизнью граждан! Настолько оторваны от реальности», — написал один из участников обсуждения.

Ранее сообщалось, что ведущая британского ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV Колин Нолан грубо прокомментировала личную жизнь 78-летней коллеги Джанет Стрит-Портер. Нолан отметила, что быстрая смена партнеров говорит о проблемах у ведущей.

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