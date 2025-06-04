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09:47, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Телеведущая сравнила себя с собакой и насмешила зрителей

Daily Mail: Ведущая шоу «Свободные женщины» Сью Кливер сравнила себя с собакой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Сью Кливер

Сью Кливер. Кадр: ITV

Британская телеведущая Сью Кливер в прямом эфире шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на телеканале ITV сравнила себя с собакой и вызвала смех у сидящих в студии зрителей. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В одном из выпусков Кливер пожаловалась, что когда весила меньше, то получала комплименты о том, как хорошо она выглядела. «Я всегда не понимала одержимость общества тем, как выглядит фигура. Я не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь такое, но я была разных размеров и форм и терпеть не могу то, когда слышала комментарии в духе: "О, боже мой! Ты выглядишь потрясающе, ты так похудела!" Что? А раньше я как собака выглядела?» — отметила она с негодованием.

По словам телеведущей, обществу не стоит относиться столь критически к весу людей, поскольку это заставляет многих чувствовать себя недостойными.

Ранее сообщалось, что ведущий утреннего шоу Today на австралийском канале Nine Карл Стефанович испугался домашней курицы, которую принесли в студию, и насмешил зрителей. Стефанович в студии признался, что опасается этих птиц, с тех пор как курица напугала его в детстве

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