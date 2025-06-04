Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:51, 4 июня 2025Мир

Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Трамп: Разговор с Путиным был хорошим, но он не приведет немедленно к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был хорошим, но он не приведет к немедленному мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру», — указал глава государства.

Трамп указал, что Путин в ходе телефонного разговора четко указал на неприемлемость действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их атаки по территории России. По его словам, российский лидер «очень решительно сказал», что Москва ответит на действия Киева.

Ранее Трамп заявил, что поговорил по телефону с Путиным. По его словам, беседа глав двух государств составила порядка одного часа и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

    Хинштейн сообщил о варварских атаках ВСУ по территории Курской области

    Послание в бутылке нашли спустя восемь лет после отправки

    Путин раскрыл папе Римскому способ достижения мира на Украине

    На Украине журналисту Шарию заочно вынесли приговор по делу о госизмене

    Спецпредставитель Путина высказался о важности диалога с Трампом

    Туристы соблазнились легкими деньгами во время тура в Таиланде и оказались в рабстве

    Россиянам предсказали цены на борщевой набор

    Разносивший листовки российский школьник попал в скандал и получил удар по голове

    Москвичам назвали время прихода первой летней грозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости