Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Трамп: Разговор с Путиным был хорошим, но он не приведет немедленно к миру

Состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был хорошим, но он не приведет к немедленному мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру», — указал глава государства.

Трамп указал, что Путин в ходе телефонного разговора четко указал на неприемлемость действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их атаки по территории России. По его словам, российский лидер «очень решительно сказал», что Москва ответит на действия Киева.

Ранее Трамп заявил, что поговорил по телефону с Путиным. По его словам, беседа глав двух государств составила порядка одного часа и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».