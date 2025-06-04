У Трампа заметили признаки охлаждения к российско-украинскому конфликту

Политолог Топорнин: Украинский конфликт для Трампа отходит на второй план

Президент США Дональд Трамп так и не отреагировал на удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам, на теракты, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. По его мнению, это может указывать на охлаждение интереса политика к урегулированию российско-украинского конфликта.

«Он уже добился того, что делегации сели друг напротив друга. Дальше, как Трамп сам говорил, — пусть договариваются, принудить он никого не может. Он видит, что есть нежелание завершать конфликт у Украины, у России. Есть меморандумы, которые не стыкуются, потому что стороны не хотят идти на уступки», — сказал политолог.

Главной проблемой в поле зрения Трампа, по мнению Топорнина, становятся не Россия и Украина, и Иран. Также внимание политика, по словам политолога, приковано и к Израилю, где так и не удается добиться финальных договоренностей по сектору Газа.

«Российско-украинский конфликт таким образом отходит для него на второй план. Да, Трамп все еще хочет остановить войну, но он не может никого заставить. Хотя он обещал ввести новые санкции против России, прекратить поставки Украине. Пока это все больше слова для пиара и рейтингов», — заключил Топорнин.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщило, что Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам американских чиновников, отношение главы Белого дома к урегулированию начало меняться еще до второго раунда переговоров, и он все больше отстраняется от мирного процесса.