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11:38, 4 июня 2025Россия

В Чечне заявили об оправдании нацизма в деле с вывозом бизнес-тренера из центра Москвы

Чеченский министр Дудаев: Арег Щепихин призывал к этническим чисткам и нацизму
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бизнес-тренер Арег Щепихин призывал к этническим чисткам и нацизму, в сети намеренно пытаются выставить его жертвой. Об этом министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев написал в Telegram.

Вечером 3 июня группа мужчин силой вывезла Щепихина с одного из столичных вокзалов. Позже автомобиль был остановлен на Киевском шоссе, однако Щепихина в нем уже не было.

Дудаев заявил, что бизнес-тренер неоднократно демонстрировал экстремистские взгляды. Вставших на его сторону представителей интернет-общественности чеченский министр назвал «продажными».

Вместе с тем Дудаев рассказал о реакции на инцидент тех пользователей, кто «не страдает нацизмом». По его словам, они отметили профессионализм и слаженные действия силовиков, которые попали на видео. Дудаев заверил, что в отношении Щепихина «будут предприняты все необходимые меры процессуального характера, как того требует закон».

Ранее выяснилось, что Mercedes, в багажник которого погрузили Щепихина, может иметь отношение к окружению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Вот это да!
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