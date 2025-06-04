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02:31, 4 июня 2025Россия

Mercedes похитителей блогера замечали сопровождающим авто человека из окружения Кадырова

Mercedes похитителей блогера замечали сопровождающим авто Эльдарбиева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Mercedes похитителей блогера Арега Щепихина замечали в сопровождении авто человека из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, Саидахмеда Эльдарбиева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что Эльдарбиева в ряде СМИ называли помощником Кадырова и одним из ближайших людей двоюродного брата политика — Турпала-Али Ибрагимова, первого замруководителя администрации главы Чечни.

Связан ли Эльдарбиев с сегодняшним похищением — неизвестно, пишет канал. По предварительной информации, после задержания похитителей на Киевском шоссе выяснилось, что самого похищенного в автомобиле нет.

О похищении у Ярославского вокзала в Москве стало известно 3 июня. Человека затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами. Похищенным оказался бизнес-тренер и блогер, оскорблявший мусульман, чеченцев, дагестанцев и блогеров, Арег Щепихин.

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