В Германии автомобиль въехал в группу школьников

Bild: Автомобиль въехал в группу школьников в городе Хюрт недалеко от Кельна

Автомобиль въехал в группу школьников в городе Хюрт недалеко от Кельна. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя полиции округа Рейн-Эрфт.

«Мы считаем, что это был несчастный случай», — отметили представители правоохранительных органов, пояснив, что полиция не считает, что это было сделано умышленно.

Пострадали двое учеников начальных классов. По данным полиции, один ребенок получил серьезные травмы, второй — легкие.

Авария произошла около 12:30 по местному времени (13:30 мск). Район, где это случилось, оцеплен. Там работает спасательный вертолет.

Ранее во французском Гренобле автомобиль въехал в группу футбольных фанатов, которые праздновали победу ПСЖ в Лиге чемпионов. В результате аварии четыре человека получили ранения.