Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 4 июня 2025Мир

В Германии автомобиль въехал в группу школьников

Bild: Автомобиль въехал в группу школьников в городе Хюрт недалеко от Кельна
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: FooTToo / Shutterstock / Fotodom

Автомобиль въехал в группу школьников в городе Хюрт недалеко от Кельна. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя полиции округа Рейн-Эрфт.

«Мы считаем, что это был несчастный случай», — отметили представители правоохранительных органов, пояснив, что полиция не считает, что это было сделано умышленно.

Пострадали двое учеников начальных классов. По данным полиции, один ребенок получил серьезные травмы, второй — легкие.

Авария произошла около 12:30 по местному времени (13:30 мск). Район, где это случилось, оцеплен. Там работает спасательный вертолет.

Ранее во французском Гренобле автомобиль въехал в группу футбольных фанатов, которые праздновали победу ПСЖ в Лиге чемпионов. В результате аварии четыре человека получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    «Мы должны избежать третьей мировой войны». В США призвали посадить главного сторонника Зеленского. Что об этом известно?

    Афера пытавшегося обмануть туристок в Марокко таксиста обернулась национальным скандалом

    Появился список затолкавших в багажник Mercedes бизнес-тренера на вокзале в Москве

    Дачникам назвали простые способы избавиться от лишайника на деревьях

    Михалков раскрыл детали личной встречи с Путиным

    Задержание вымогавших у бойцов СВО деньги и имущество попало на видео

    В продаваемой в «Светофоре» колбасе нашли мясной клей

    Захарова рассказала о роли Запада в террористической деятельности Киева

    Развенчан популярный миф о кошках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости