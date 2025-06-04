Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:45, 4 июня 2025Россия

В Госдуме заявили о способности «Орешника» поразить центры принятия решений на Украине

Депутат Журавлев: «Орешник» может поразить офис президента Украины и Раду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский ракетный комплекс «Орешник» способен поразить центры принятия решений на Украине. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

Он уточнил, что речь идет об офисе президента страны на Банковой улице и Верховной Раде на улице Грушевского, которые «давно уже должны стать приоритетными». «Интересно, что оба эти объекта поражены могут быть одним "Орешником", больше и запускать не придется», — отметил депутат.

Он добавил, что ответ Москвы на удары со стороны Киева будет подготовлен российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что тот «всегда на сто процентов» исполняет свои обещания.

Ранее Владимир Путин предупредил главу США Дональда Трампа, что Россия ответит на недавние атаки Украины на аэродромы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

    Главный спонсор лыжной сборной Норвегии отложил новый контракт

    Начальник полиции Армении оказался родственником вора в законе

    Папа Римский обратился с призывом к Путину

    Россиян проинструктировали на случай плохого ремонта в подъезде

    В Москве грабители отобрали у мошенника более миллиона рублей

    Врач заподозрил у похудевшего Киркорова серьезную болезнь

    Французские истребители нарисовали кривой украинский трезубец над Черным морем

    Украину признали страной с частичным дефолтом

    Военблогер высмеял заявление Зеленского об отсутствии успехов у армии РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости