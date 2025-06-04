В продаваемой в «Светофоре» колбасе нашли мясной клей

Shot: В продаваемой в «Светофоре» колбасе «Праздничная» нашли мясной клей

В продаваемой в «Светофоре» колбасе и творожной массе нашли мясной клей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Запрещенную микробную трансглутаминазу, которая может привести к проблемам с иммунитетом и кишечником и в перспективе вызвать рак, нашли в продукции крупнейшего мясоперерабатывающего холдинга Сибири — «Сибирской продовольственной компании». Она нашлась в сырокопченой полусухой колбасе «Праздничная» и творожной массе «Монастырская буренка».

Как показала проверка, 5 из 10 образцов мясного ассортимента в магазинах сети «Светофор» не соответствуют требованиям. Более тонны продукции вернули поставщикам, еще 578 килограммов утилизировали.

Массовые проверки магазинов сети начались в январе по обращению депутата Госдумы Сергея Лисовского, обвинившего сеть в реализации некачественной продукции. В московском регионе были закрыты до половины точек, их работа приостановлена на срок от 60 до 90 дней до устранения нарушений.

Позднее парламентарий попросил проверить работу дискаунтеров «Светофор» Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). Он заявил, что ретейлер навязывает поставщикам невыгодные условия работы, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет.