В России опровергли нанесение ВСУ критических повреждений Крымскому мосту

В РФ опровергли данные о нанесении критических повреждений ВСУ Крымскому мосту

В украинских Telegram-каналах 3 июня появились данные, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела успешную операцию по подрыву Крымского моста, а сооружение получило критические повреждения. Утверждалось, что подводные подпорки моста «сильно повреждены на уровне дна — 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали». Также к постам было прикреплено короткое видео, на котором якобы был показан момент удара. Однако в России опровергли эту информацию.

Известно, что 3 июня, когда украинская сторона отчиталась якобы о сильном ударе по мосту, в российских каналах появились сообщения, что движение транспорта по нему временно перекрыто, но через почти три часа стало известно о возобновлении движения. Известно, что с 15:23 мост снова перекрыли, автомобили поехали по нему вновь в 17:42. Позднее появилась информация, что утром 3 июня над Крымским мостом был сбит беспилотник ВСУ. «ВСУшный дрон сбили прямо над Крымским мостом сегодня утром. Обломки упали на дорогу», — говорилось в сообщениях. По информации Mash, все произошло в районе 6 утра. По реактивному дрону отработала система ПВО. После этого и произошла остановка движения по мосту для проверки дорожного полотна специалистами и уборки обломков.

По сообщениям же очевидцев, утром над Крымским мостом якобы был сбит один беспилотник ВСУ. Обломки устройства упали на проезжую часть. На кадрах, опубликованных жителями полуострова в местных Telegram-каналах, видно, что мост работает в штатном режиме. «С мостом все хорошо», — гласит подпись на одном из видео.

Также Минобороны России официально отчиталось об уничтожении в общей сложности трех БПЛА над Крымом.

В Госдуме прокомментировали якобы разрушительный удар ВСУ по Крымскому мосту. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Киев выдает желаемое за действительное, говоря, что в действие было приведено якобы более тонны тротила. «Нужно понимать, что 1 100 килограммов тротила — это гигантский заряд, способный полностью уничтожить девятиэтажное здание, разрушить бункер, скрытый под двумя-тремя метрами бетона и вызвать серьезное землетрясения в радиусе до пяти километров от эпицентра. Ничего подобного мы не наблюдали», — сказал Журавлев. Он отметил, что «слегка повреждена» лишь защита Крымского моста, а сам он, согласно спутниковым снимкам, работает в обычном режиме.

Военный эксперт, обозреватель, журналист Александр Артамонов также выразил сомнение в том, что Украины использовала более тонны взрывчатки. «Это смешно по ряду причин, включая способы доставки тонны взрывчатки. Какой БЭК перевезет тонну взрывчатки. По этому поводу я очень сильно сомневаюсь, чтобы это было возможно. Точнее, я уверен, что это невозможно. Да и представленные СБУ кадры якобы взрыва тонны взрывчатки тоже никакой критики не выдерживают», — добавил Артамонов. — Тонны там, конечно, не было».

Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что украинские власти активно используют информационную атаку. В информационное поле вбрасывается много лжи», — сообщил он. Он призвал жителей и гостей Крыма соблюдать информационную гигиену и доверять только официальной информации.

Днем 3 июня появились кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ, пытавшегося атаковать Крымский мост. На снятых беспилотником кадрах видно, как вражеский БЭК едет по Черному морю. Его взял на прицел дрон «Ланцет» и поразил точным ударом. Если судить по видео, это был морской беспилотник-камикадзе, оснащенный боевым зарядом, но не вооруженный ЗРК.

Прикрепленное к постам украинских каналов видео длится чуть больше 10 секунд. На нем не видны следы обрушения моста или же его повреждения, а есть только всплески воды. К тому же неясно, когда именно были сделаны эти кадры. Такая краткая и размытая информация на видео не содержит никаких фактов и не подтверждает, что Украина действительно применила тонну тротила для нанесения удара.

Информация о том, что Украины нанесла критические повреждения Крымскому мосту 3 июня, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».