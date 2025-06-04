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15:38, 4 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на претензии НАТО на Черное и Балтийское моря

Сенатор Джабаров: НАТО спровоцировало угрозу в Черном и Балтийском морях
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Эскалация отношений между Россией и НАТО в Черном и Балтийском морях возможна, если политика Североатлантического альянса будет продолжена в том же духе, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Балтийское и Черное моря находятся в зоне ответственности Североатлантического альянса. Также он отметил, что подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой.

«Если бы в НАТО вели себя нормально, как это было в последние 20-25 лет, все было бы спокойно. Они же спровоцировали вот эту угрозу, а теперь возмущаются, говорят о зоне ответственности. Пусть лучше успокоятся и занимаются своими внутренними проблемами, внутренней безопасностью, борьбой с терроризмом. Вместо этого они пытаются разжечь конфликт как можно ярче», — заявил Джабаров.

Ранее помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в действиях Великобритании видны притязания на Черное море. До этого Украина заявила о планах сформировать со странами-членами НАТО «противоминную коалицию».

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