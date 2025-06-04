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14:28, 4 июня 2025Экономика

В России сократят покупки валюты и золота

Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты и золота до ₽1,5 млрд в день с 6 июня
Вячеслав Агапов

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Минфин России уменьшит объем покупки валюты и золота с 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Расходование средств в рамках бюджетного правила сократится до 28,3 миллиарда рублей. По 4 июля ведомство будет направлять на операции по покупке иностранной валюты и драгоценного металла по 1,5 миллиарда в день.

С 13 мая по 5 июня приобретал валюту и золото на 41,6 миллиарда рублей (2,3 миллиарда в день). При этом месяцем ранее траты на эти цели составляли 35,9 миллиарда рублей или 1,6 миллиарда рублей в день.

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Бюджетное правило ввели для того, чтобы избежать влияния на отечественную экономику колебания цен на нефть. В период высоких цен на сырье сверхдоходы отправляются в ФНБ, а когда сырье дешевеет, выпадающие доходы бюджета компенсируют из фонда. Цена отсечения является границей, разделяющей накопления и траты. Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов предположил, что если Минфин хочет сохранить ФНБ на текущем уровне, цену отсечения следует опустить до 55 долларов за баррель. Если же, как говорит Силуанов, размер фонда хотят увеличивать, то ее надо довести не менее чем до 50 долларов.

Согласно проекту поправок в бюджет на текущий год объем Фонда национального состояния (ФНБ) к концу 2025-го составит 12,76 триллиона рублей, что почти на два триллиона меньше, чем ожидалось осенью прошлого года. Снижение объемов фонда связано с «планируемым использованием средства для обеспечения сбалансированности бюджета и отрицательной курсовой разницы». К 1 мая объем ФНБ составил 11,79 триллиона рублей (5,5 процента от прогнозируемого ВВП на 2025 год). Доступные для расходования активы составляли 3,3 триллиона.

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