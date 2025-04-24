Возможное сокращение нефтяных доходов России оценили

«Ведомости»: Цену отсечения в бюджетном правиле могут опустить до $50 за баррель

Заявление министра финансов России Антона Силуанова о неактуальности текущей цены отсечения в бюджетном правиле, установленной на уровне 60 долларов за баррель, и необходимости его донастройки говорит о том, что в правительстве готовятся к сокращению нефтяных доходов. Об этом пишут «Ведомости».

Во время выступления на расширенной коллегии ведомства чиновник подчеркнул, что с учетом разворачивающихся в мире торговых войн, которые прямо влияют на экспорт энергоресурсов, следует уделять особое внимание устойчивости государственных финансов. В частности, необходимо довести ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) до возможности «трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке».

Бюджетное правило в России ввели с целью избежать влияния колебаний на нефтяном рынке на отечественную экономику. Оно подразумевает, что в период высоких цен сверхдоходы отправляются в ФНБ, а когда стоимость сырья низкая, выпадающие доходы бюджета компенсируют из фонда. Цена отсечения как раз и является границей, разделяющей накопления и траты.

Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов предположил, что если Минфин хочет сохранить ФНБ на текущем уровне, то цену отсечения следует опустить до 55 долларов за баррель. Если же, как говорит Силуанов, размер фонда хотят увеличить, то ее надо довести до 50 долларов.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов согласен с тем, что отметка в 50 долларов за баррель может стать новой ценой отсечения с учетом предполагаемого падения нефтяных котировок. В свою очередь, главный экономист по России «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова напомнила, что если Минфин перейдет к такому формату бюджетного правила, то фактически это будет означать возвращение к консервативной стратегии 2017 года.

По состоянию на 1 апреля ликвидная часть ФНБ составляла 3,4 триллиона рублей (38,7 миллиарда долларов), что стало минимумом с 2008 года. В пессимистичном сценарии развития событий фонд может быть полностью исчерпан за полтора года, предупреждали аналитики.

Минусами пересмотра цены отсечения станут снижение курса рубля и расходов бюджета. Таким образом, подчеркнул главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров, корректировка бюджетного правила и размера ФНБ переходит в политическую плоскость. Главным вопросом после снижения цены отсечения станет компенсация выпадающих доходов бюджета.

Ранее сообщалось, что к середине апреля нефтяные доходы России сократились до самого низкого с июля 2023 года уровня. При этом уже в марте средняя стоимость основного экспортного сорта Urals, рассчитываемого в целях налогообложения, упала ниже минимальной для бюджета.