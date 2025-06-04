В России высказались о возвращении корейских авто при новом главе Южной Кореи

Депутат Кирьянов: Я не уверен, что корейские авто нужны на российском рынке

Депутат Артем Кирьянов сомневается, что российскому рынку автомобилей на сегодняшний день необходимо возвращение корейских брендов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру». С новым руководством Южной Кореи начинать диалог нужно не с темы возвращения на российский рынок, подчеркнул депутат.

«Я сегодня уже не уверен, что корейские автомобили вообще нужны на российском рынке, уж точно не в том количестве, в котором они были, поскольку их место на рынке уже занято, в том числе китайским автопромом», — сказал Кирьянов.

Он добавил, что Россию должно волновать развитие собственной автомобильной промышленности, а не проблемы корейского автопрома. Он подчеркнул, что решения нужно принимать с учетом собственного развития.

«Если будут какие-то внешнеполитические жесты со стороны нового руководства Южной Кореи, это будет, конечно, прекрасно, но точно начинать нужно не с обсуждения автопрома, торговой политики или каких-то условий возврата на российский рынок», — считает депутат.

Ранее заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун выразил мнение, что новые власти Южной Кореи могут изменить свою политику в отношении России. Профессор отметил, что пришедшая к власти Демократическая партия традиционно стремится к более сбалансированной внешней политике и считает, что интересы Южной Кореи и США не всегда совпадают.

Досрочные выборы президента Южной Кореи состоялись 3 июня. Победу одержал оппозиционный кандидат Ли Чжэ Мен.