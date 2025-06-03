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20:20, 3 июня 2025Мир

Лидер правящей в Южной Корее партии признал поражение на выборах

Лидер правящей в Южной Корее партии Ким Мун Су признал поражение на выборах
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Лидер правящей в Южной Корее консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су признал поражение на президентских выборах. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Я смиренно принимаю выбор народа», — заявил политик, поздравив своего оппонента Ли Чжэ Мена, который представлял оппозиционную Демократическую партию «Тобуро».

Ким Мун Су подчеркнул, что Республика Корея благодаря силе народа добьется больших результатов, независимо от того, с какими трудностями страна сталкивается.

После подсчета 80 процентов бюллетеней стало понятно, за Ли Чжэ Мена проголосовали 48,3 процента граждан, второго кандидата поддержали 42,7 процента избирателей.

В ходе предвыборной кампании Ли Чжэ Мен неоднократно говорил, что Южной Корее необходимо поддерживать добрососедские отношения с Китаем и Россией. При этом союз с США он назвал основой внешней политики.

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