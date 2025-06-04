В России запустили торги фьючерсами на биткоин

Московская биржа (Мосбиржа) запустила торги фьючерсами на биткоин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей торговой площадки.
Эта процедура стала доступна квалифицированным инвесторам в России с 4 июня 2025 года. Новый торговый код будет называться IBIT, а котировки — выставляться в долларах США за один лот. Все расчеты, уточнили в Мосбирже, будут проводиться в рублях.
В мае 2025 года Центробанк (ЦБ) разрешил предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Однако в российском регуляторе предостерегли инвесторов от проведения подобных операций. В регуляторе по-прежнему считают такого рода торги рискованными и указывают прежде всего на высокую волатильность биткоина и угрозы его обесценивания.
Несмотря на это, ранее стало известно о подготовке еще одной площадки РФ — СПБ Биржи — к запуску торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. К настоящему времени биткоин успели полностью легализовать в Сальвадоре. В России же статус самой популярной в мире криптовалюты до конца не отрегулирован — им можно владеть, но пока в стране нет легальных площадок для его оборота.