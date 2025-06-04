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11:20, 4 июня 2025Экономика

В России запустили торги фьючерсами на биткоин

Московская биржа запустила торги фьючерсами на биткоин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Московская биржа (Мосбиржа) запустила торги фьючерсами на биткоин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей торговой площадки.

Эта процедура стала доступна квалифицированным инвесторам в России с 4 июня 2025 года. Новый торговый код будет называться IBIT, а котировки — выставляться в долларах США за один лот. Все расчеты, уточнили в Мосбирже, будут проводиться в рублях.

В мае 2025 года Центробанк (ЦБ) разрешил предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Однако в российском регуляторе предостерегли инвесторов от проведения подобных операций. В регуляторе по-прежнему считают такого рода торги рискованными и указывают прежде всего на высокую волатильность биткоина и угрозы его обесценивания.

Несмотря на это, ранее стало известно о подготовке еще одной площадки РФ — СПБ Биржи — к запуску торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. К настоящему времени биткоин успели полностью легализовать в Сальвадоре. В России же статус самой популярной в мире криптовалюты до конца не отрегулирован — им можно владеть, но пока в стране нет легальных площадок для его оборота.

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