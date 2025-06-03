В Банке России высказались о создании резерва криптовалют

ЦБ: Создание в России национального резерва криптовалют всерьез не обсуждалось

Вопрос о создании в России национального резерва криптовалют на повестке не стоит, и Банк России всерьез это не обсуждал, рассказал исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Он напомнил о высокой волатильности криптовалют и обратил внимание, что в США биткоин-резерв формируется в первую очередь за счет конфискованных активов. А это, как пояснил Короп, уже «немножко не тот резерв, который подразумевает рыночную привлекательность».

Он также рассказал, что в Европейском союзе центральные банки тоже изучают данный вопрос. Однако всем ясно, что создание криптовалютного резерва чревато потенциальным риском его обесценивания.

«А риск абсолютно не нулевой», — призвал не забывать Короп.

В первой половине марта этого года в США подготовили законопроект о стратегическом резерве биткоина. Суть документа в том, что он не даст следующему президенту ликвидировать этот резерв простым указом. Потребуется или одобрение Конгресса, или соответствующее решение суда.