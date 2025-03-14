В США нашли способ защиты биткоин-резерва

Резерв биткоина в США решили защитить от отмены будущими администрациями

В США завершили подготовку законопроекта, призывающего закрепить на уровне законодательства указ президента о создании стратегического резерва биткоина и фонда цифровых активов. 14 марта он будет внесен в Конгресс Соединенных Штатов, узнал Bloomberg.

Новый документ, по данным агентства, представит конгрессмен Байрон Дональдс. Его целью станет предотвращение ликвидации биткоин-резерва последующими администрациями. Чтобы принять законопроект, необходимы 60 голосов в Сенате и большая часть в Палате представителей.

Демократы годами выступали против криптовалют, заявил Дональдс. Сейчас, по его словам, пришло время положить этому конец.

В случае принятия закона, президент, который придет к власти после Трампа, не получит возможности отмены резерва простым подписанием указа. Для этого ему будет необходимо получить одобрение Конгресса, либо обращаться в суд.

Указ о создании стратегического резерва биткоина президент США Дональд Трамп подписал 7 марта. Страна не будет продавать «цифровое золото», хранящееся в этом резерве, его сохранят, как средство сбережения, пояснил его советник по науке и технологиям.