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16:58, 14 марта 2025Экономика

В США нашли способ защиты биткоин-резерва

Резерв биткоина в США решили защитить от отмены будущими администрациями
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Jose Cabezas / Reuters

В США завершили подготовку законопроекта, призывающего закрепить на уровне законодательства указ президента о создании стратегического резерва биткоина и фонда цифровых активов. 14 марта он будет внесен в Конгресс Соединенных Штатов, узнал Bloomberg.

Новый документ, по данным агентства, представит конгрессмен Байрон Дональдс. Его целью станет предотвращение ликвидации биткоин-резерва последующими администрациями. Чтобы принять законопроект, необходимы 60 голосов в Сенате и большая часть в Палате представителей.

Демократы годами выступали против криптовалют, заявил Дональдс. Сейчас, по его словам, пришло время положить этому конец.
В случае принятия закона, президент, который придет к власти после Трампа, не получит возможности отмены резерва простым подписанием указа. Для этого ему будет необходимо получить одобрение Конгресса, либо обращаться в суд.

Указ о создании стратегического резерва биткоина президент США Дональд Трамп подписал 7 марта. Страна не будет продавать «цифровое золото», хранящееся в этом резерве, его сохранят, как средство сбережения, пояснил его советник по науке и технологиям.

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