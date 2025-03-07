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04:02, 7 марта 2025Экономика

Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина

Президент США Дональд Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuetrs

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточнил на своей странице в соцсети X советник Трампа по науке и технологиям бизнесмен Дэвид Сакс, Штаты не будут продавать биткоины из стратегического резерва.

«США не будут продавать биткоины, депонированные в резерве. Они будут храниться, как средство сбережения. Резерв — это своего рода цифровой Форт-Нокс для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом"», — сообщил он.

Ранее Дэвид Сакс, которого Дональд Трамп назначил «криптокоролем» своей администрации, рассказал, что американские власти потеряли миллиарды долларов. Он подсчитал, что за последние 10 лет власти Соединенных Штатов продали 195 тысяч биткоинов.

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